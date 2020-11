Covid, in Toscana altri 2479 casi e 29 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - Sono 2.479, in calo rispetto al record di ieri quando si è toccato quota 2787 ma a fronte di meno tamponi, i nuovi casi di positività al Coronavirus oggi in Toscana, dove si registrano 29 decessi: 18 uomini e 11 donne con un'età media di 83,7 anni. I ricoverati sono 1.700 (+118), di cui 226 in terapia intensiva (+12). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.214.035, 15.542 in più rispetto a ieri quando ne sono stati fatti 18.143. Sono 8.264 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 30% è risultato positivo: in aumento rispetto al 27,6% di ieri. Ai dati si aggiungono i 1.784 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

In Toscana sono quindi saliti a 62.946 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono il 4,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti raggiungono quota 17.938 (28,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 43.447, +4,5%. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 13 a Firenze, 5 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 3 a Livorno, 1 residente fuori Toscana.

L'età media dei 2.479 casi odierni è di 46 anni circa. I casi di positività registrati a Firenze sono 554 in più rispetto a ieri, a Prato 336 in più, a Pistoia 267 in più, a Massa 99 in più, a Lucca 262 in più, a Pisa 347 in più, a Livorno 154 in più, ad Arezzo 252 in più, a Siena 139 in più, a Grosseto 69 in più. La Toscana si trova al settimo posto in Italia come numerosità di casi. Complessivamente, 41.747 persone sono in isolamento a casa (+1.746), poiché presentano sintomi lievi o ne sono privi. Sono invece 35.242 (-1.857) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

(ANSA).