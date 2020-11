Covid: Aoup, finiti posti in ospedali Pisa

(ANSA) - PISA, 08 NOV - A Pisa "la rapida diffusione del contagio ha determinato la saturazione degli spazi disponibili nel Covid Hospital del Santa Chiara e, a Cisanello, della Bolla Covid e degli altri reparti di area medica riconvertiti in degenze Covid nelle scorse settimane: un piano articolato che ha permesso finora di mantenere in piedi due regimi, e quindi di portare avanti, oltre ai percorsi dell'emergenza-urgenza e dell'oncologia, anche l'80% dell'attività chirurgica di elezione". Lo afferma la direttrice generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa Silvia Briani.

Con la riorganizzazione dei reparti, prosegue Briani, è stato possibile "inoltre riservare una quota elevata di posti letto di area medica a servizio del Pronto soccorso: allo stato attuale, però, visti i crescenti numeri della pandemia si pone la necessità di rendere disponibili anche le postazioni di terapia intensiva dell'Edificio 30 di Cisanello, e ciò comporterà un'inevitabile ulteriore riduzione dell'attività chirurgica programmata, che verrà definita in accordo con la Regione e le altre componenti aziendali". (ANSA).