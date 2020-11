ANSA-IL-PUNTO/COVID;Toscana,+2479 casi,ospedali Pisa saturi

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - Sono 2.479, in calo rispetto al record di ieri quando si è toccato quota 2787 ma a fronte di meno tamponi, i nuovi casi di positività al Coronavirus oggi in Toscana, dove si registrano 29 decessi: 18 uomini e 11 donne con un'età media di 83,7 anni. I ricoverati sono 1.700 (+118), di cui 226 in terapia intensiva (+12). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.214.035, 15.542 in più rispetto a ieri quando ne sono stati fatti 18.143. Sono 8.264 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 30% è risultato positivo: in aumento rispetto al 27,6% di ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 43.447, +4,5%. Posti letto Covid saturi negli ospedali di Pisa, è l'allarme lanciato oggi dalla direttrice generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa Silvia Briani secondo la quale "visti i crescenti numeri della pandemia si pone la necessità di rendere disponibili anche le postazioni di terapia intensiva dell'Edificio 30 di Cisanello, e ciò comporterà un'inevitabile ulteriore riduzione dell'attività chirurgica programmata". Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani oggi ha fatto visita all'ospedale di San Miniato (Pisa), dove verranno realizzati 28 nuovi posti letto così da alleggerire la pressione sui nosocomi dell'Empolese. La Regione, annuncia l'assessore al welfare Serena Spinelli, sta predisponendo un piano dedicato alle Rsa dove ad oggi su circa 12.500 ospiti delle oltre 300 strutture della Toscana 1.103 risultano positivi al Covid, con vari livelli di sintomaticità e dunque di gravità, mentre tra gli operatori si registrano circa 100 casi. (ANSA).