Droga: Cc sequestrano 105 kg marijuana, 4 arresti

(ANSA) - PRATO, 07 NOV - Oltre 105 chili di marijuana e 15 di hashish, del valore sul mercato di diverse centinaia di migliaia di euro, sono stati sequestrati dai carabinieri in un appartamento a Prato e in una sala slot a Pistoia, che erano stati trasformati in laboratori per il trattamento e il confezionamento di droga.

Insieme alla droga, sono stati sequestrati anche 75mila euro in contanti, a dimostrazione di un grosso giro di affari, fanno sapere gli investigatori. In manette sono finiti quattro persone, tutte originarie dello Zhejiang: i due gestori della sala slot, un quarantacinquenne residente a Pistoia e un cinquantottenne residente a San Giovanni Valdarno, e marito e moglie di 55 e 40 anni, domiciliati a Prato.

L'accusa è concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. (ANSA).