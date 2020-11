Dpcm:in strada di notte a Forte dei Marmi,3 lombardi multati

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 07 NOV - Tre ragazzi, residenti nell'hinterland milanese, sono stati sanzionati la notte scorsa dalla polizia a Forte dei Marmi (Lucca) nell'ambito dei controlli volti a verificare il rispetto della normativa anticovid.

I tre, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, hanno abitazione a Forte dei Marmi e sono stati trovati dalla volante del commissariato alle 3,50 in giro per il centro senza una plausibile motivazione che giustificasse la loro violazione al 'Coprifiuoco' imposto dal recente Dpcm a partire dalle 22 e in vigore dal 6 novembre. Per loro è scattata una multa di 400 euro, che se pagata entro 30 giorni sarà di 280 euro. Sono in corso accertamenti, fanno sapere gli investigatori, per verificare se hanno il medico di famiglia in Toscana, così come previsto nell'ultima ordinanza regionale. (ANSA).