ANSA-IL-PUNTO/COVID, in Toscana nuovo record contagi, +2787

(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - Nuovo record di casi in Toscana con 2787 nuovi contagiati, il 4,8% in più di ieri, nelle ultime 24 ore. Di fatto è risultato positivo il 27,6% delle 10.087 persone, esclusi tamponi di controllo, che sono state testate. I decessi sono 30: 20 uomini e 10 donne con un'età media di 81,9 anni. Salgono a 41.583 i toscani al momento malati, cresciuti del 5,4% rispetto a ieri. La maggior parte continua a trovarsi a casa o in alberghi sanitari (gli isolamenti domiciliari hanno superato oggi il muro dei 40mila), mentre i ricoverati in ospedale sono 1.582 (+70), di cui 214 in terapia intensiva (+5).

L'età media dei 2.787 casi odierni è di circa 46 anni. Da oggi è operativa anche la centrale di tracciamento Covid dell'Asl Toscana nord ovest, allestita negli spazi di CarraraFiere a Carrara( Massa Carrara). Il presidente della Regione Eugenio Giani si è recato in visita agli operatori che vi lavorano.

Problemi si sono registrati Empoli (Firenze), dove i pazienti diretti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe sono stati dirottati al nosocomio fiorentino di Careggi, perché i posti letto, circa 20, sono saturi. Preoccupazione continua per la situazione nelle Rsa, un nuovo focolaio con 17 positivi, tra ospiti e operatori, è stato scoperto nella struttura Ss Annunziata di Firenzuola (Firenze), in Mugello. Chiusi intanto gli uffici della procura di Grosseto dopo la scoperta di un dipendente positivo al Covid. (ANSA).