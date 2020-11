Uccise ladro: pm, archiviare caso Pacini

(ANSA) - AREZZO, 06 NOV - Il procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi ha rinviato il fascicolo sul caso di Fredy Pacini al gip Fabio Lombardo confermando la richiesta di archiviazione. Fredy Pacini è il 61enne rivenditore di gomme e biciclette che nella notte del 28 novembre 2018, a Monte San Savino (Arezzo) sparò, uccidendolo, a Vitalie Tonjoc, 29 anni, moldavo, introdottosi nella sua officina-negozio con l'intento di rubare. Più volte l'azienda di Pacini era stata attaccata dai ladri tanto che lui stesso spesso ci pernottava per vigilarla.

Il gip Fabio Lombardo, non convinto delle conclusioni a cui era arrivato il pm Andrea Claudiani, non aveva archiviato la vicenda bensì rinviato gli atti in questo caso a Rossi subentrato a Claudiani, ora a Perugia per altro incarico.

Secondo Rossi da attente indagini suppletive non sarebbero emersi particolari tali da portare a conclusioni diverse rispetto a quelle del collega. Alla richiesta di archiviazione si oppose la sorella del 29enne morto. Pacini, quella notte, si trovava nella sua officina perché ci dormiva dopo aver subito vari furti tentati o riusciti. (ANSA).