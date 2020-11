Covid:Serie C;focolaio anche ad Arezzo,14 calciatori+4 staff

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Il Covid-19 non dà tregua in serie C, e dopo i focolai a Palermo e nella Vibonese, eccone un altro ad Arezzo. Il club toscano, dopo gli ultimi tamponi sul gruppo squadra, ha fatto sapere con una nota di essere alle prese con la positività di "quattordici componenti della Prima Squadra e quattro componenti dello staff tecnico". "Come da protocollo, tutti i tesserati risultati positivi - continua la nota - sono stati messi tempestivamente in isolamento domiciliare". Fonti mediche del club fanno comunque sapere che, a parte un paio di casi con sintomi del virus, tutti gli altri sono asintomatici.

Viene ritenuto anche "molto difficile" che la squadra possa giocare contro la Sambenedettese, anche perché, a causa del Covid, nella rosa dei toscani non ci sono più portieri disponibili. A causa del Covid l'Arezzo già non aveva giocato contro il Mantova. (ANSA).