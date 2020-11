Covid: Toscana supera 1.500 morti

(ANSA) - FIRENZE, 06 NOV - Altri 2.592 nuovi casi Coronavirus (età media 48 anni) e 32 decessi nelle ultime 24 ore in Toscana - il totale va a 1.502 -, mentre i pazienti ricoverati sono complessivamente 1.512 di cui 209 in terapia intensiva. Rispetto ai 57.680 casi totali di positività dall'inizio della pandemia, gli attualmente positivi sono oggi 39.440 (+5,2% su ieri). La Toscana così sale al 7/o posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti) con circa 1.547 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.367 per 100.000 ieri). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.180.350, 15.743 in più rispetto a ieri. Oltre ai ricoverati ci sono 37.928 persone in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatiche (+2.035 su ieri, più 5,7%). Altre 37.125 (993 in più su ieri, +2,7%) le persone isolate in sorveglianza attiva per contatti con contagiati.

Rispetto a ieri i guariti sono 16.738 (+602, più 3,7%): 1.242 clinicamente guariti (526 in più rispetto a ieri, +73,5%) e 15.496 (+76, +0,5%) guarigioni virali, con doppio tampone negativo in successione. (ANSA).