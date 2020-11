Covid: ordinanza Giani,sta in Toscana chi ha medico famiglia

(ANSA) - FIRENZE, 06 NOV - "Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza in Toscana è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia". E' quanto prevede una nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Eugenio Giani. Secondo il testo sono "in ogni caso" consentiti "i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio". Per Giani - che ha parlato durante una conferenza stampa oggi a Firenze, rispondendo ai giornalisti che lo interpellavano sull'afflusso di cittadini di altre regioni verso le 'seconde case' soprattutto in Versilia - "questa ordinanza è utile perché chiarisce il requisito per poter stare presso la propria residenza o il proprio domicilio: chi sta in Toscana deve avere qua il proprio medico di famiglia. Mi sembra sia una necessità dettata dall'emergenza sanitaria". (ANSA).