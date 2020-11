Autocisterna in fiamme su Fi-Pi-Li

(ANSA) - PISA, 06 NOV - E' ancora chiuso e tornerà regolare solo in serata il traffico sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli (Firenze) e San Miniato (Pisa), dopo l'incendio che ha distrutto un'autocisterna che trasportava carburante. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare le fiamme, rimuovere il veicolo carbonizzato e bonificare l'area, poi da poco prima delle 15 sono subentrate le squadre del global service Avr per ripristinare l'asfalto e le barriere sulla sede stradale coinvolta dall'incendio. Gli operai sono ancora al lavoro e il termine delle operazioni è stimato in un orario, riferisce Avr, compreso "tra le 18 e le 22". Il tratto stradale è chiuso dalle 7 di questa mattina quando è divampato l'incendio all'altezza di un distributore. Il sindaco di San Miniato (Pisa), Simone Giglioli, attraverso i canali social del Comune e suoi personali ha inviato gli abitanti delle frazioni più vicine al luogo dell'incidente a tenere le finestre chiuse. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, infatti, il conducente dell'autocisterna, in viaggio in direzione di Firenze, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante urtando violentemente il new jersey centrale e invadendo anche la corsia di marcia opposta dove in quel momento non c'era nessun altro veicolo in transito. L'urto ha poi innescato l'incendio trasformando il mezzo pesante in una palla di fuoco, con il conducente riuscito a mettersi in salvo in tempo. (ANSA).