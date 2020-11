COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 05 NOV - Pochi giorni e diventa operativa in Toscana una contromisura antiCovid necessaria per trovare velocemente i positivi: i medici di famiglia potranno fare i 'tamponi antigenici rapidi' ai pazienti in ambulatorio. Lo prevede una pre-intesa firmata dalla Regione con la Fimmg Toscana (Federazione italiana medici medicina generale). "Il ruolo dei medici di famiglia è essenziale - ha affermato il presidente della Regione, Eugenio Giani - e con il protocollo di oggi diamo un grande stimolo a questa modalità larga di vivere e superare il contrasto al Covid-19". Nella guerra al Coronavirus la Regione mette giù un'altra mossa spostando le guardie mediche attive sul territorio (sono circa 300) per destinarle agli alberghi sanitari e alle attività di tracciamento dei casi positivi. Per fare questo, per recuperare il personale, cambia però il servizio notturno di guardia medica: dalle 24 fino al mattino la guardia sarà solo 'telefonica', cioè di notte non ci sarà più il medico in ambulatorio, ma risponderanno al telefono specialisti da tre centrali dedicate. Le guardie mediche, ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, "svolgeranno attività in presenza" fisica, nell'ambulatorio, "fino alle ore 24, poi entreranno in funzione tre centrali telefoniche per assicurare la continuità assistenziale, risparmiando quindi ore lavoro del personale. In questo modo si potenzia la capacità di contrasto all'attività pandemica, mobilitando nuove risorse". Il servizio rimane però invariato per le località disagiate e per le isole. Intanto, il report giornaliero conta altri 2.273 positivi (età media 47 anni) e 25 decessi in Toscana nelle ultime 24 ore. Sono saliti a 1.589 i ricoverati di cui 202 in terapia intensiva. (ANSA).