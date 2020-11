Covid: focolaio nell'Ascoli, rinviata partita contro Pisa

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - La partita del campionato di Serie B Ascoli-Pisa, in programma sabato (ore 14) e valida per la 7/a giornata del campionato, è stata rinviata a data da destinarsi causa Covid. Infatti la lega di B ha, secondo quanto riporta un suo comunicato, ha accolto la richiesta di rinvio avanzata dalla società marchigiana. Infatti dopo l'ultimo giro di tamponi nell'Ascoli si è arrivati a un totale di 12 tesserati positivi al Covid-19 di cui 9 calciatori e 3 componenti dello staff tecnico, tra i quali l'allenatore Valerio Bertotto.

Per questo motivo la dirigenza marchigiana aveva chiesto il rinvio della gara. (ANSA).