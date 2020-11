Dpcm: marcia ristoratori, in 200 a piedi da Firenze a Roma

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - Quasi 200 persone su Ponte Vecchio a Firenze, con cartelli e striscioni, hanno partecipato alla manifestazione che dà il via alla 'Marcia dei Ristoratori' che, a piedi, dal capoluogo toscano raggiungerà Roma il 13 novembre.

Una marcia per portare al governo le richieste delle categorie più colpite dalle conseguenze della pandemia e del lockdown: ristoratori, ambulanti, artigiani, tassisti, Ncc e commercianti. La protesta è stata organizzata dal gruppo Ristoratori Toscana e da Tni, Tutela Nazionale Imprese, e si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo del ristoratore che, il 22 agosto scorso, si è tolto la vita a Firenze per le preoccupazione sul futuro della sua attività: "Un minuto di silenzio perché il sacrificio di Luca non vada sprecato", ha detto Pasquale Naccari, portavoce del gruppo Ristoratori Toscana. Alla manifestazione partecipa anche lo chef Gianfranco Vissani.

(ANSA).