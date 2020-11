Covid:Toscana,giù nuovi casi ma 58 morti

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - In Toscana ci sono stati 58 decessi di pazienti Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 33 uomini e 25 donne con età media di 76,7 anni. Il numero più alto nella provincia di Firenze, con 24 vittime in un giorno solo.

Ora il totale dei morti in Toscana è di 1.461 persone. Sempre il report odierno registra però un calo dei nuovi casi, che sono 1.828 (età media 43 anni, +3,6% su ieri) e sotto quota 2.000 che veniva superata da diversi giorni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto 1.148.233 unità, 15.086 in più rispetto a ieri. Ora è di 52.815 il totale dei casi registrati da inizio epidemia. Gli attualmente positivi sono 35.464 (+4,6%). I ricoverati sono 1.516 (+65 unità) di cui 197 in terapia intensiva (+7 pazienti).

Ci sono 33.948 persone in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi e altre 34.518 (+1.685 su ieri, +5,1%) in isolamento domiciliare per aver avuto contatti con persone contagiate. I guariti nelle ultime 24 ore crescono dell'1,4% e raggiungono quota 15.890: sono 716 persone clinicamente guarite e 15.174 (+223 su ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. (ANSA).