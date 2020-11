COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - E' di 58 pazienti di Coronavirus morti nelle ultime 24 ore (età media 76,7 anni, dato in calo) un altro brutto record della Toscana. Appena ieri era stato superato il picco di aprile per malati ricoverati e oggi le degenze in ospedale hanno oltrepassato il numero di 1.500 (1.516 il totale di cui 197 in terapia intensiva). Tra gli ultimi decessi il numero più alto è di 24 morti a Firenze e provincia.

Il totale delle vittime da inizio pandemia sale dunque a 1.461.

Nelle 24 ore a fronte di oltre 15.000 tamponi, ci sono stati 1.828 nuovi casi (età media 43 anni), dopo giorni in cui veniva superata quota 2.000. L'alto numero di ricoverati stimola la Regione a cercare una struttura ampia dove convogliare i pazienti Covid a bassa e media gravità e in questo senso c'è stato un sopralluogo del governatore Eugenio Giani a Prato, all'ex Creaf, ex polo tecnologico per start up, che ha spazi idonei ed è inutilizzato. Potrebbe ospitare fino a 500 pazienti provenienti dalle aree di Firenze, Prato e Pistoia. Tuttavia l'edificio è da allestire in scompartimenti e vanno installati impianti come le condotte di ossigeno. "Non c'è tempo da perdere - ha detto Giani - La curva epidemiologica tende a salire, stiamo cercando di potenziare le postazioni Covid e partiamo dagli immobili di nostra proprietà, alcuni già ristrutturati come l'ex Creaf in modo che nell'arco di un mese possano essere allestiti 400-500 posti letto in più". Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha detto che "più che trovare posti letto, la cosa più difficile è trovare personale. Non basta" avere "i soldi per prendere in via straordinaria medici ed infermieri, ma mancano fisicamente medici ed infermieri". C'è attesa per il nuovo Dpcm. E c'è chi protesta: i ristoratori hanno iniziato da Ponte Vecchio una 'marcia' per andare dal premier Conte a piedi lungo la Cassia e camminando pure in tratti dell'antica via Francigena, nel Senese e giù nel Lazio fino a Roma. Alla partenza c'era Gianfranco Vissani che rivolgendosi ai colleghi ha detto: "Pensate di rieleggere un Governo del genere? Dovete stare attenti a quello che votate". I marcianti saranno nella Capitale il 13 novembre. (ANSA).