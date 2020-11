Covid, Giani, Toscana zona gialla, impegnarsi a non peggiorare

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - La Toscana è stata inserita tra le zone gialle, come annunciato oggi dal premier Giuseppe Conte. Nella 'zona gialla' - dove ci sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Veneto, Umbria e le province autonome di Trento e Bolzano - varranno le misure nazionali, dal coprifuoco alle 22 alla chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, dallo stop a mostre e musei alla chiusura dei corner di giochi e scommesse, dalla riduzione della capienza nel traporto pubblico locale fino alla Didattica a distanza al 100% per le superiori. Per il presidente della Toscana Eugenio Giani, "dobbiamo impegnarci per non peggiorare la situazione, facciamo la nostra parte!". Il governatore ricorda che "dalle 22 alle 5 del mattino sarà possibile spostarsi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti anche fuori Regione, purché quelle confinanti siano nella stessa zona di rischio moderato. Saranno chiusi i centri commerciali nei fine settimana, sale gioco, musei, mostre, palestre, piscine, cinema e teatri. La didattica a distanza sarà al 100% per le scuole superiori. I trasporti pubblici viaggeranno al 50% della capienza". (ANSA).