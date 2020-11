COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Punta record in Toscana per ricoveri ospedalieri da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 52 degenze in più e il raffronto è col picco dei pazienti positivi ospedalizzati che fu raggiunto il 2 aprile scorso: se allora erano stati 1.437 (dato Agenzia regionale di sanità), oggi se ne contano 1.451. Di questi 190 sono in terapia intensiva - otto in più su ieri - un numero invece inferiore non di poco a quello della prima ondata, pari a 297. Sui dati generali, la Toscana registra altri 2.336 positivi - età media 45 anni circa - che le fanno superare quota 50.000 contagiati: sono 50.987. I nuovi casi sono il 4,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano purtroppo anche altri 16 decessi - otto uomini e otto donne con un'età media di 86,1 anni - che portano a 1.403 il dato complessivo da inizio pandemia, delle vittime. Ancora, i guariti crescono dello 0,9% e sono in totale 15.667 (30,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.133.147, 14.415 in più rispetto a ieri. Sono 9.081 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,7% positivo. Gli attualmente positivi sono 33.917, +6,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 32.466 persone sono in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi o ne sono prive. Altre 32.833 (2.000 in più) sono isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Durante la seduta del Consiglio regionale, il nuovo assessore alla sanità Simone Bezzini, rispondendo a interrogazioni di Lega, Fdi e Fi, ha detto che "al 30 ottobre risultavano ricoverati in terapia intensiva 153 casi", di cui "l'84% con malattie croniche. I posti letto attualmente attivabili in terapia intensiva sono 528" anche se "i posti letto realmente attivi, cioè con personale in servizi per assistere i pazienti di area critica, sono invece inferiori perché l'incremento avviene in relazione alla domanda. Se i ricoveri necessari dovessero superare le dotazioni indicate è possibile, previa sospensione delle attività che impattano sulle aree critiche, arrivare a una disponibilità di 642 postazioni di terapia intensiva". (ANSA).