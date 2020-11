Coronavirus: ricoveri in Toscana superato picco aprile

(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Con i ricoveri delle ultime 24 ore, in tutto 52 in più, la Toscana ha superato il picco dei pazienti positivi al Covid ospedalizzati raggiunto il 2 aprile scorso: se allora erano stati 1.437 (dato Ars) oggi se ne contano 1.451. Di questi 190 sono in terapia intensiva - 8 in più rispetto a ieri - un numero invece inferiore non di poco a quello della prima ondata, pari a 297. In totale rispetto a ieri la Toscana registra altri 2.336 positivi - età media 45 anni circa - che le fanno superare quota 50.000 contagiati: sono 50.987. I nuovi casi sono il 4,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano purtroppo anche altri 16 decessi - 8 uomini e 8 donne con un'età media di 86,1 anni - che portano a 1.403 il dato complessivo da inizio pandemia.

Ancora, i guariti crescono dello 0,9% e sono in totale 15.667 (30,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.133.147, 14.415 in più rispetto a ieri. Sono 9.081 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,7% positivo. Gli attualmente positivi sono 33.917, +6,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 32.466 persone sono in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi o ne sono prive. Altre 32.833 (2.000 in più) sono isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

(ANSA).