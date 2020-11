Pg Cassazione, appello bis per Verdini

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Appello bis per l'ex senatore Denis Verdini, accusato di bancarotta e altri reati nel processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino: lo ha chiesto il Pg della Cassazione Pasquale Fimiani nella sua requisitoria in quanto sarebbero da riesaminare alcuni episodi di bancarotta, e sarebbero prescritti due capi di imputazione relativi alla truffa ai danni dello Stato sui fondi per l'editoria. In appello Verdini era stato condannato dalla Corte di Firenze a sei anni e dieci mesi, nove anni in primo grado.

Domattina la quinta sezione penale della Cassazione si chiuderà in camera di consiglio per decidere se confermare o meno la condanna emessa dalla Corte di Appello Il verdetto arriverà dunque nella giornata di domani. Il Presidente Paolo Antonio Bruno ha invitato gli avvocati difensori, che hanno svolto le arringhe nel pomeriggio, ad accelerare i tempi per evitare a tutti di stare a lungo nello spazio chiuso dell'aula.