Covid: in Toscana 2.009 casi, 24 morti e 120 ricoveri in più

(ANSA) - FIRENZE, 02 NOV - In Toscana il numero dei positivi sale di altri 2.009 casi, età media 45 anni, arrivando così a un totale di 48.651, registrando un 4,3% in più rispetto al giorno precedente. Ci sono stati anche 24 decessi - 16 uomini e 8 donne con un'età media di 82,9 anni - che portano il totale a 1.387 pazienti morti. I guariti crescono dell'1,5% e raggiungono quota 15.529 (31,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.118.732, 12.017 in più rispetto a ieri. Sono 7.532 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 26,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 562 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono 31.735, +5,9% rispetto a ieri. I ricoverati crescono di altri 120, arrivando a 1.399: di questi 182 sono in terapia intensiva, 9 in più rispetto a ieri.

Complessivamente, 30.336 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.641 in più rispetto a ieri, più 5,7%). Sono 30.833 (287 in più rispetto a ieri, più 0,9%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché contatti di positivi. (ANSA).