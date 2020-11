Covid, il punto in Toscana: si cercano 2000 posti per cure intermedie

(ANSA) - FIRENZE, 02 NOV - Cala rispetto a ieri la crescita dei nuovi casi, 2.009 contro 2.379, a fronte però di minor numero di tamponi, 12.017 contro 15.841, 24 sono i decessi, mentre i ricoveri aumentano in un solo giorno di 120, arrivando in totale a 1.399: il 2 aprile scorso, momento di picco della prima ondata in Toscana, fu di 1.437 il numero massimo di positivi ospedalizzati. Questo il bollettino odierno sulla pandemia diffuso dalla Regione Toscana che proprio per alleggerire gli ospedali sta procedendo alla ricerca e all'attivazione di 1500-2000 posti da destinare alle cure intermedie dei pazienti positivi Covid sintomatici.

"Un'operazione straordinaria, una risposta importante - la definisce l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni - : la situazione è difficile, i nostri ospedali però ancora garantiscono una tenuta, vogliamo semplicemente essere pronti ad affrontare questa onda che potrebbe essere ancora lunga".

Intanto il governatore Eugenio Giani ha annunciato che "a giorni" in Toscana anche i medici di base potranno effettuare tamponi Covid: "Sui medici di base è prevista una riunione che faremo insieme all'assessore alla sanità Bezzini proprio nelle prossime ore". La Fimmg, dal canto suo, spiega di essere favorevole ma precisa che "dovranno essere effettuati in spazi e orari dedicati e sicuri".

Già fissato per il 5 novembre invece l'avvio dell'attività di 500 operatori per il tracciamento dei casi positivi, dislocati nelle tre centrali ricavate nei poli fieristici di Firenze (Fortezza da Basso), Arezzo e Carrara. Riguardo agli alberghi sanitari il governatore ha spiegato che "c'è una buona risposta, e c'è un ulteriore bando" per poter recuperare camere da mettere a disposizione. Sarà anche pubblicato un nuovo bando per infermieri, e si allestiranno nuovi posti letto in terapia intensiva". (ANSA).