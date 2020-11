Mascherine gratis,Giani affida sindaci distribuzione 12 mln Dpi

(ANSA) - FIRENZE, 01 NOV - Dodici milioni di dispositivi per la protezione individuale dei cittadini, frutto di una fornitura delle scorse settimane, sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni non capoluogo della Toscana e saranno gli stessi primi cittadini a decidere come distribuire le mascherine. Lo comunica il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha deciso di innovare il sistema di distribuzione dei dispositivi di sicurezza gratuiti: "In passato erano utilizzati centri commerciali e farmacie; ora decideranno i sindaci, mi fido di loro", queste le parole del governatore come riporta una nota della Regione. (ANSA).