Covid:Nardella,chiusura zone se rt sale,no a fughe in avanti

FIRENZE, 01 NOV - "Come sindaci siamo stati chiari: se ci devono essere delle limitazioni che siano in base al tasso di contagio e non generalizzate su base regionale. Si chiudono le zone solo se #rt sale. Evitiamo fughe in avanti, meglio una pianificazione valida per tutti". Così su twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella