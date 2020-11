Coronavirus: in Toscana + 2.379 casi, 18 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 01 NOV - Rispetto a ieri la Toscana registra altri 2.379 casi di Covid, età media 45 anni, + 5,4% più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano purtroppo altri 18 decessi: 9 uomini e 9 donne con un'età media di 85,4 anni, morti a Firenze (5), Prato (3), Massa Carrara (2), Livorno (2), Arezzo (6). Da inizio pandemia salgono così a 46.642 i casi di positività e a 1.363 i pazienti morti. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.106.715, 15.841 in più rispetto a ieri. Sono 9.309 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.127 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 29.974, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.279, 70 in più rispetto a ieri, di cui 173 in terapia intensiva, 10 in più). I guariti crescono dell'1,5% e raggiungono quota 15.305 (32,8% dei casi totali). Complessivamente, 28.695 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Altre 30.546 sono anch'esse isolate prchè contatti di contagiati.

In particolare poi, riguardo ai nuovi casi nelle singole province, Firenze registra 750 casi in più (14.086 i complessivi), Prato 220 (3.717), Pistoia 290 (3.720) Massa Carrara 51 (2.925), Lucca 177 (4.650), Pisa 287 (5.926), Livorno 217 (3.234), Arezzo 226 (4.387), Siena 63 (2.031), Grosseto 98 (1.416). La Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.251 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.126 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.501 casi x100.000 abitanti, Prato con 1.442, Pisa con 1.414, la più bassa Grosseto con 639. (ANSA).