Coronavirus: in Toscana altri 2.540 casi, 25 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - In Toscana sono 44.263 i casi di positività al Coronavirus, 2.540 in più rispetto a ieri, + 6,1% rispetto al totale del giorno precedente, età media 45 anni circa. Ci registrano purtroppo anche 25 decessi - 14 uomini e 11 donne con un'età media di 84 anni - che portano a 1.345 il numero complessivo dei pazienti morti da inizio pandemia. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.090.874, 16.176 in più rispetto a ieri. Sono 9.589 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 26,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.249 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 27.844, +5,4% rispetto a ieri, i guariti crescono del 7,8% e raggiungono quota 15.074 (34,1% dei casi totali). I ricoverati sono 49 in più rispetto a ieri che portato la quota complessiva sopra 1.200, per la precisione sono 1.209. Di questi 163 sono in terapia intensiva, 10 in più.

Riguardo ai nuovi casi registrati nelle singole province, a Firenze sono stati 728 (13.336 i casi complessivi ad oggi), 282 a Prato (3.497), 197 a Pistoia (3.430), 126 a Massa Carrara (2.874), 202 a Lucca (4.473), 376 a Pisa (5.639), 205 a (3.017), 266 ad Arezzo (4.1619, 82 a Siena (1.968), 76 a Grosseto (1.318).

Complessivamente, ci sono poi 26.635 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.375 in più rispetto a ieri, più 5,4%). Altre 30.784 (1.145 in più rispetto a ieri, più 3,9%) sono a loro volta isolate pechè contatti di positivi.

(ANSA).