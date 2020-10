Riparte in Toscana 'iorestoinsala', film online

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Tornano sul web le sale cinematografiche Spazio Alfieri di Firenze e l'Arsenale di Pisa, dopo la nuova chiusura imposta dell'ultimo Dpcm. Il progetto nazionale 'iorestoinsala', lanciato lo scorso maggio grazie alla collaborazione tra un gruppo di esercenti e un gruppo di distributori, è ora nuovamente pronto a partire con un calendario di prime visioni, anteprime, eventi, live streaming e incontri digitali con i filmaker.

A dare il via alle visioni online in Toscana sarà lo Spazio Alfieri che da domani sabato 31 ottobre propone il documentario Unfit, la psicologia di Donald Trump, di Dan Partland, Cosa sarà con Kim Rossi Stuart di Francesco Bruni, e il documentario su il giovane Pasolini - In un futuro aprile, di Francesco Costabile e Federico Savonitto. Per vedere i film lo spettatore potrà acquistare il biglietto dal sito internet della sua sala cinematografica di riferimento (biglietti da 3 a 7,90 euro), riceverà poi un codice e un link per accedere alla sala virtuale. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione. (ANSA).