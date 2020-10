Manifestazione Firenze,negozi'blindati'e chiusure anticipate

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Il centro di Firenze si prepara in vista della manifestazione indetta per questa sera in piazza della Signoria attraverso un passaparola sui social e Whatsapp.

Più negozi, soprattutto quelli dei marchi del lusso che si trovano nel cuore del centro storico, si presentano con le vetrine 'blindate' da pannelli in legno o coperte con carta, in modo che la merce non sia visibile dell'esterno. Altri, seguendo un indicazione arrivata dalle forze dell'ordine, hanno scelto di anticipare la chiusura.

Da questa mattina intanto la polizia municipale, su richiesta della questura, sta contattando i proprietari delle auto in sosta nella zona, per invitarli a portare via le vetture.

Proprio in queste ore le auto di chi non è stato possibile contattare vengono rimosse dai carroattrezzi. La manifestazione, indetta per protestare contro il Dpcm, non è stata preavvisata alla questura ed è stata pubblicizzata attraverso un volantino con l'immagine del centro storico di Firenze avvolto da una sorta di onda nera delimitata da una sorta di fiamme. (ANSA).