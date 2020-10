Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 29 OTT - In Toscana nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 1.966 casi di contagio, età media 44 anni, con 106 nuovi ricoveri che hanno portato a superare quota mille persone attualmente in ospedale, in totale 1.093: di queste 137 sono in terapia intensiva, + 7 rispetto a ieri. Sempre nelle ultime 24 ore si registrano 13 decessi in più, età media 84,4 anni. Tra i 9.904 soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), il 19,9% è risultato positivo.

Sul fronte sanitario lancia l'allarme la Federazione italiana medici di medicina generale della Toscana: "Va male, malissimo, siamo oberati, siamo vicini al punto di non ritorno, il sistema sta per scoppiare, completamente", afferma Alessio Nastruzzi, segretario generale della Fimmg toscana, parlando delle condizioni di lavoro dei medici di famiglia in tempi di emergenza Covid. "Serve più personale: infermieri che ci aiutino, e giovani colleghi che possano essere messi a disposizione".

Cresce intanto la preoccupazione per la manifestazione convocata via Whatsapp e sui social per domani sera nel centro di Firenze.

"Le autorità stanno indagando perché i promotori sono volutamente anonimi. Nella grafica del volantino c'è un'onda nera con delle fiamme che avvolgono la città di Firenze. Le autorità ci dicono che dietro questa cosa ci sono probabilmente movimenti neofascisti. Firenze è città aperta e democratica ma io non accetto che la mia città venga messa a ferro e fuoco da un manipolo di neofascisti che vogliono usare la disperazione e la rabbia della gente". (ANSA).