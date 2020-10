Dpcm: ristoratori, tovaglie a terra in piazza Duomo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Anche a Firenze il mondo della ristorazione, dagli chef ai sommelier, scende in piazza per la mobilitazione nazionale di Fipe-Confcommercio: più di 300 operatori del settore, provenienti da tutta la Toscana, manifestano in piazza Duomo davanti alla sede della Presidenza della Regione, seduti a terra, intorno a tovaglie apparecchiate con piatti, bicchieri e posate . In piazza anche il governatore Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Chiediamo di poter lavorare, altrimenti questo è un lockdown mascherato", ha detto il direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni, aprendo la manifestazione. (ANSA).