Dante: Firenze, in mostra foto Sestini e porta lignea

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Una foto di piazza Santa Croce svuotata dal Covid fatta all'altezza della statua di Dante con un'asta telescopica; l'immagine dell'artista Enrico Mazzone intento a realizzare l'opera lunga 97 metri, Divina Commedia, al mercato coperto di Ravenna realizzata con un drone; e un'altra della 'barca di Dante', opera in bronzo dello scultore Georgy Frangulyan nella laguna di Venezia. Sono tre delle 23 fotografie realizzate da Massimo Sestini e messe in mostra dalla rassegna 'Dante 700 - Un ritratto di Dante e i luoghi del Poeta nelle fotografie di Massimo Sestini' inaugurata oggi nell'ex refettorio del complesso monumentale di Santa Maria Novella a Firenze per le celebrazioni dantesche (fino al 6 gennaio).

Tra le altre immagini in mostra anche quella del Giudizio Universale di Giorgio Vasari e Federico Zuccari che decora la cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze realizzata grazie a una fotocamera radiocomandata calata con un filo da pesca dalla sommità della lanterna del Duomo e l'immagina simbolica di Firenze che ripresa dall'alto diventa un pianeta. Non mancano scatti tratti dalla cronaca, tra liceali alle prese con le terzine dantesche e opere di street art che celebrano con il Sommo Poeta.

Presentata in anteprima a Roma, nelle sale del Quirinale, la mostra arrivata a Firenze si arricchisce di tre foto speciali: la guida turistica Riccardo Starnotti durante uno dei tour alla scoperta dei luoghi danteschi; Dario Cecchini, il macellaio di Panzano in Chianti, con una versione carnivora del poema dantesco e la statua di Dante di piazza Santa Croce che si specchia in una pozza d'acqua. I 23 scatti sono accompagnati da un portale ligneo, proveniente dal museo di Palazzo Vecchio, con intarsi che ritraggono Dante. La mostra è organizzata da Muse, promossa dal Comune di Firenze, dai musei civici fiorentini, con il sostegno del Mibact, e del ministero degli Affari esteri.

(ANSA).