Cinema: France Odeon si sposta in sala virtuale

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Si sposta online la 12/a edizione di France Odeon, il festival del cinema francese di Firenze, che era in programma dal 29 ottobre all'1 novembre al cinema la Compagnia. Dopo il Dpcm che ha chiuso i cinema, il festival ha spostato il suo programma nella sala virtuale creata dal cinema La Compagnia e MyMovies.it dove saranno caricati tutti i film della 12/a edizione, alcune pellicole inedite e una selezione di contenuti delle passate edizioni.

"Abbiamo fatto di necessità virtù e di virtù virtuale - ha detto il direttore del festival Francesco Ranieri Martinotti -.

Noi avevamo voluto fare un festival in presenza perché pensiamo che siamo importante vedere i film appena usciti sul grande schermo, ma poi ci è arrivato questo colpo durissimo e questa cosa non l'abbiamo potuta fare. Così abbiamo trasformato tutto in un festival virtuale". (ANSA).