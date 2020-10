Cinema: Festival dei popoli va online

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - A seguito delle disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm del governo per contenere i contagi da Covid-19, la 61/a edizione del Festival dei Popoli - Festival Internazionale del Film Documentario, si terrà online nelle date previste dal 15 al 22 novembre.

Il festival inaugurerà uno spazio virtuale sulla piattaforma MYmovies.it dove saranno programmati il concorso internazionale (18 film tra cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi, tutti inediti in Italia); ilcConcorso Italiano (7 i titoli, tutti inediti assoluti, per un viaggio appassionante nell'Italia di oggi); la sezione Habitat, sui temi dell'ecosistema e del vivere contemporaneo, la sezione Let the Music Play dedicata alla musica e quella per i giovani spettatori e alle famiglie, Popoli for Kids and Teens. Al prezzo di 9.90 euro l'utente abbonato potrà seguire il calendario del festival con qualunque dispositivo connesso "come se avesse a disposizione un posto prenotato al cinema" per scegliere le "proiezioni" e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva.

La 61/a edizione del Festival dei Popoli è realizzata con il contributo di Mibact - Direzione generale cinema, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, La Compagnia, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. (ANSA).