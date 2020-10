Qualificazioni Europeo donne: Italia-Danimarca 1-3

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La Danimarca vicecampione continentale ha battuto l'Italia per 3-1 in una partita delle qualificazioni agli Europei donne 2022 giocata al 'Castellani' di Empoli. Queste le reti: nel pt 5' Sorensen, 17' Nadim; nel st 1' Nadim, 15' Giacinti.

E' una battuta d'arresto che complica, ma non pregiudica, il cammino delle azzurre verso l'Inghilterra (sede degli Europei).

La Danimarca è apparsa superiore alle ragazze di Milena Bertolini per un'ora di gioco e adesso servirà un'impresa calcistica per ottenere il primo posto nel girone che assicura il pass per i prossimi Europei: battere Israele nel recupero e vincere in Danimarca il primo dicembre, a Viborg, ribaltando la differenza reti negli scontri diretti.

In Inghilterra andranno però anche le migliori tre seconde dei nove gironi totali e gli ultimi tre posti verranno assegnati con gli spareggi tra le restanti seconde classificate dei vari raggruppamenti, ed è per questo che le ultime due sfide del girone mantengono inalterata la loro importanza. "L'inizio di partita - ha commentato la ct Milena Bertolini a fine gara - è stato troppo titubante da parte nostra: abbiamo sbagliato l'atteggiamento. Paradossalmente ci siamo svegliate dopo il secondo gol subito e da lì abbiamo mostrato le nostre qualità.

Gli errori individuali? Possono capitare, ma ho comunque osservato delle buone cose". (ANSA).