Dante: Limosani 'anima' incisioni Dorè per viaggio Commedia

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Una mostra multimodale che ruota intorno alle incisioni di Gustave Doré, tra i massimi illustratori della Divina Commedia: è l'iniziativa 'Dante. Il Poeta Eterno' che l'artista Felice Limosani ha messo a punto per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri per il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze, in programma l'anno prossomo (dal 14 settembre 2021 al 10 gennaio 2022).

Partendo dalla digitalizzazione di 135 tavole di Dorè, rese disponibili dalla Fondazione Alinari Firenze, le immagini del viaggio ultraterreno di Dante dall'inferno al paradiso costituiranno un percorso in armonia con il Chiostro del Brunelleschi, la Cappella Pazzi, la Cripta e il Cenacolo di Santa Croce. In particolare, nel Chiostro saranno esposte immagini digitalizzate e retroilluminate, nella cappella Pazzi ci sarà una videoproiezione creata con la tecnica del video mapping sulla cupola e sui 4 lati della cappella, e nella cripta dei touch screen permetteranno una fruizione personale, creativa e interattiva: indossando un visore, il visitatore potrà muoversi nelle immagini attraverso la realtà virtuale.

L'iniziativa, candidata al Calendario ufficiale per le celebrazioni dantesche del Mibact, e promossa dal Fondo edifici di culto del ministero dell'Interno, con Comune di Firenze, Opera di Santa Croce e Felice Limosani studio, è stata presentata oggi in videoconferenza. "La rivoluzione digitale in atto, da una parte apre a nuove visioni espressive con linguaggi inediti dall'altra sta cambiando il modo in cui la cultura viene rappresentata, fruita e divulgata" ha spiegato Limosani. "In questa dimensione - ha aggiunto - il patrimonio storico culturale può essere attualizzato e condiviso come esperienze multidisciplinari che si intrecciano in ambito museale, didattico e sociale, giungendo a coniugare cultura, educazione e solidarietà". (ANSA).