Maltempo:temporali Arezzo,vvf soccorrono donna in sottopasso

(ANSA) - AREZZO, 24 OTT - Forti temporali si sono abbattuti su Arezzo e in provincia per tutta la notte e stamani. Nella città capoluogo i vigili del fuoco sono dovuti anche intervenire in viale Amendola per soccorrere una donna rimasta bloccata nell'auto a causa del sottopasso allagato.

Allagati anche altri sottopassi cittadini che sono stati chiusi.

I vigili del fuoco hanno effettuato interventi anche nella zona dell'ospedale San Donato dove si sono verificati allagamenti che hanno provocato disagi anche alla struttura ospedaliera. Vari gli interventi per causa dell'acqua entrata in scantinati e garage in altre zone della città. In Valdichiana allagati numerosi campi coltivati. (ANSA).