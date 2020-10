Film Martone vince a Presente Italiano

(ANSA) - PISTOIA, 24 OTT - È 'Il sindaco del rione Sanità' di Mario Martone, adattamento in chiave moderna dell'omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo, ambientata a Napoli dei giorni nostri, ad aggiudicarsi il premio come miglior film alla 6/a edizione di Presente Italiano, il festival che dal 19 al 23 ottobre ha portato a Pistoia pellicole prodotte in Italia nell'ultimo anno, per la direzione artistica di Michele Galardini. Il premio è stato assegnato da una giuria popolare composta dagli spettatori presenti in sala. "Si chiude un'edizione difficile, che sicuramente non dimenticheremo - ha commentato Galardini -, ma che ci ha fatto capire quanto, in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, sia stato importante esserci, in sicurezza, al di là dei numeri. La vittoria del film di Martone e il fatto che la media delle schede di voto di tutti i film fosse vicina al 5, su un massimo di 6, conferma che il pubblico premia sempre di più il cinema d'autore italiano nonostante abbia spesso un ruolo minoritario nelle programmazioni delle sale. In attesa di vedere cosa succederà nei prossimi mesi ci prenderemo una piccola pausa per poi cominciare a immaginare l'edizione 2021". (ANSA).