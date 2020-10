Coronavirus: in Toscana più 1.526 casi, 11 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - La Toscana segna un altro record superando anche quota 1.500 contagi in un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.526 i nuovi casi, più 5,5%, età media 44 anni. Ci sono stati anche 11 decessi: si tratta di 8 uomini e 3 donne, età media di 86,6 anni, morti 4 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 3 a Pisa, 3 a Livorno. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 987.024, 13.369 in più rispetto a ieri. Sono 8.886 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.105 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Da inizio pandemia si registrano 29.427 casi e 1.248 decessi.

Gli attualmente positivi sono oggi 15.688, +9,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 727 (71 in più rispetto a ieri), di cui 87 in terapia intensiva (5 in più). Complessivamente poi 14.961 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.243 in più rispetto a ieri, più 9,1%), altre 23.211 (434 in più rispetto a ieri, più 1,9%) sono isolate perchè contatti di contagiati. I guariti crescono dell'1,6% e raggiungono quota 12.491 (42,4% dei casi totali).

La Toscana si trova al nono posto in Italia per numerosità di contagi, con circa 789 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 803 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.124 casi x100.000 abitanti, Pisa con 922, Firenze con 855, la più bassa Grosseto con 437. Rispetto a ieri la provincia di Firenze registra + 522 casi, Prato 101, Pistoia 130, Massa Carrara 65, Lucca 190, Pisa 189, Livorno 119, Arezzo 110, Siena 67, Grosseto 33. (ANSA).