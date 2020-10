Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 23 OTT - "La situazione in città comincia a farsi seria, c'è un aumento esponenziale di contagi. A Firenze gli ospedali hanno molte persone con sintomi Covid, alcune anche gravi: l'ospedale del centro storico", Santa Maria Nuova, "ha il reparto Covid già tutto pieno. Voglio fare un appello ai fiorentini e ai cittadini delle aree metropolitane: credo che si debba uscire il meno possibile". Così Dario Nardella, sindaco di Firenze, dove, compresa anche la provincia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 432 casi in più rispetto a ieri. Sono invece aumentati di 1.290 (nuovo record) i positivi a livello regionale nelle ultime 24 ore, età media 46 anni. Di 7.442 soggetti testati il 17,3% è risultato positivo. Oggi si registrano poi altri otto decessi, età media di 85,6 anni. Le persone ricoverate a oggi sono 656, + 50: di queste 82 sono in terapia intensiva (dato stabile).

Sulle misure da adottare il governatore toscano Eugenio Giani oggi ha spiegato che "non ci sarà un lockdown regionale, credo che limitando movida e situazioni che generano assembramenti si possa uscire da questa emergenza". Riguardo alla nuova ordinanza anti contagio a cui sta lavorando la Regione, il governatore ha precisato che per quanto riguarda i centri commerciali non ha in mente una chiusura, ma un contingentamento degli ingressi. L'ordinanza, secondo quanto si apprende, sarà firmata domani.

Intanto da stasera partono i divieti per evitare gli assembramenti della movida a Firenze, col divieto di sostare in alcune aree del centro, a Pisa, dove è stata decisa la chiusura di piazza delle Vettovaglie dalle 24 alle 5, e anche a Prato: è di oggi la decisione del sindaco Matteo Biffoni di vietare lo stazionamento in una serie di vie del centro storico in orario serale il venerdì e e il sabato. (ANSA).