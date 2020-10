Vestito da centurione entra in fontana Nettuno, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - Un uomo vestito da centurione è entrato questa mattina nella fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, iniziando a gridare frasi di protesta.

Per lui, e per un'altra persona, suo 'complice', che lo filmava, è scattata una denuncia da parte della polizia municipale per manifestazione non autorizzata.

Secondo quanto riferito, quando i vigili lo hanno invitato a uscire dalla fontana l'uomo ha dichiarato che lo avrebbe fatto solo a patto venissero attaccati ai muri dei palazzi alcuni manifesti di un'associazione di cui lui si dichiarava presidente.

I due, già noti per aver organizzato iniziative simili in città, sono stati colpiti anche da un foglio di via della questura.

(ANSA).