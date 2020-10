Maggio: Mehta dirige ciclo sinfonie Beethoven

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino celebra i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven con il ciclo integrale delle nove sinfonie. Per festeggiare alla grande il titano della musica, il maestro Zubin Mehta, direttore onorario a vita del Maggio, dirigerà l'Orchestra e il Coro del Maggio in cinque appuntamenti (più uno: contando la doppia esecuzione della Sinfonia n.9 alle ore 15 del 5 dicembre) programmati a partire dal 28 ottobre fino al 5 dicembre 2020.

Composte nell'arco di venticinque anni (dal 1799 al 1824), le nove sinfonie di Ludwig van Beethoven rappresentano una pietra miliare della letteratura musicale di tutti i tempi. Fin dalla prima prova in campo sinfonico Beethoven dimostrò di voler seguire una strada che lo avrebbe condotto verso nuovi orizzonti. La sinfonia, nata mezzo secolo prima come genere di puro diletto sonoro, nelle sue mani si sarebbe trasformata nel mezzo di comunicazione privilegiato delle istanze poetiche e spirituali del musicista. È musica che parla all'umanità intera quella delle nove sinfonie di Beethoven, un monumento sonoro eretto a imperitura memoria con cui dovranno confrontarsi tanto i compositori quanto gli ascoltatori delle epoche successive.

