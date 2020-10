Covid, Toscana sopra mille casi in un giorno, +1145 e 8 morti

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - E' record di contagi in Toscana che con 1145 positivi supera per la prima volta la soglia dei mille nuovi positivi in un solo giorno. Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 7 uomini e una donna con un'età media di 86,1 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 962.277, 11.495 in più di ieri. Sono 7.270 i soggetti testati, di cui il 15,7% è risultato positivo. I ricoverati sono 606 (+27), di cui 82 in terapia intensiva (+6). L'età media è di 46 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 13.261.

Per quanto riguarda i nuovi positivi il 14% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più. I guariti crescono dell'1% e raggiungono quota 12.121 (45,5% dei casi totali).

Complessivamente, 12.655 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono prive (+995). Sono 20.237 (+696) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con contagiati. Con gli otto nuovi decessi salgono a 1.229 i morti dall'inizio dell'epidemia.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Pisa, 1 a Arezzo, 2 a Siena.

