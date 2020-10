Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - E' record di contagi in Toscana: sono stati 1.145 in 24 ore. E' la prima volta che viene superata la soglia dei mille nuovi positivi in un solo giorno. Oggi si registrano anche 8 decessi: 7 uomini e una donna con un'età media di 86,1 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 962.277, 11.495 in più di ieri. Escludendo i tamponi di controllo, su 7.270 soggetti testati il 15,7% è risultato positivo. I ricoverati sono 606 (+27), di cui 82 in terapia intensiva (+6). L'età media dei nuovi contagiati è di 46 anni.

Gli attualmente positivi sono oggi 13.261.

Sono intanto ripartiti nell'ultima settimana in Toscana i trasferimenti in biocontenimento di pazienti Covid positivi negli ospedali della regione. "In sette otto giorni - afferma Piero Paolini, direttore del Coordinamento regionale maxiemergenze - ne abbiamo 15". Dai dati al momento disponibili, spiega ancora Paolini, il trend sembra essere in aumento: "Fino a ieri l'altro - precisa - ne avevamo fatti 5, tutti gli altri tra ieri e oggi". Complessivamente durante i mesi del lockdown erano stati eseguiti 82 trasferimenti in biocontenimento verso gli ospedali toscani, gli ultimi in aprile, poi non ne erano stati più effettuati fino alla settimana scorsa. Sempre in base ai dati del Coordinamento regionale maxiemergenze, è stabile al momento in Toscana il numero delle richieste pervenute alla centrale operativa del 118. Da luglio a oggi sono state aperte in media 15mila schede di intervento al mese. In crescita nell'ultimo periodo gli interventi per patologie di natura infettiva: a questo riguardo, precisa Paolini, "i numeri sono saliti nelle ultime settimane a partire da metà settembre e ora sono stabili intorno ai 700 a settimana, niente a che vede con marzo aprile quando si trattavano migliaia di questi pazienti".

