16enne scomparso a Viareggio, ricerche

Ricerche in corso per un 16enne, Silvio Martini, residente a Viareggio, allontanatosi da casa dalle prime ore di ieri mattina in sella a una bicicletta da donna di colore nero con cestino. La prefettura di Lucca, che coordina le ricerche, rende noto che il ragazzo è alto 1,70, fisico asciutto atletico, capelli castano chiaro molto lunghi raccolti a codino, occhi marroni e carnagione chiara. Al momento della scomparsa indossava presumibilmente pantaloni, maglietta, felpa con cappuccio e cappellino, tutti di colore nero. Porta con sé uno zaino marca Puma di colore nero ed inserto anteriore bianco con tratti grigi. La prefettura invita chiunque riconosca il ragazzo a contattare le forze dell'ordine.

Nelle ricerche impegnati anche volontari messi a disposizione dal Comune e dalla Provincia. Richiesta inoltre la collaborazione di Caritas, Federazione tabaccai, Federfarma, Cct Nord e istituti di vigilanza privata, ai quali è stata fornita l'immagine del ragazzo per essere diffusa nei centri di ricovero per persone indigenti, nelle farmacie e nelle tabaccherie, presso gli stazionamenti dei pullman, che funzioneranno da osservatori privilegiati sul territorio.