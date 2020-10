Fiorentina: Commisso, Iachini mai stato in discussione

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - ''Iachini non è mai stato in discussione e andiamo avanti con lui, senza ultimatum''. Così Rocco Commisso sulla scia di quanto fatto trapelare ieri dalla società riguardo alla decisione di continuare con l'attuale tecnico nonostante la delusione per il pareggio esterno subito in rimonta contro lo Spezia preceduto dalla sconfitta casalinga con la Sampdoria.

''Ho ribadito la fiducia a Iachini, certamente i risultati valgono e si deve andare meglio, nei prossimi giorni parlerò anche alla squadra'' ha proseguito il presidente della Fiorentina dopo il confronto avuto nel primo pomeriggio, nell'hotel del centro storico che lo ospita, con lo stesso tecnico e i dirigenti. Quindi Commisso ha zittito le voci circolate in questi giorni su Sarri e Spalletti quali candidati alla panchina viola. ''Non ho incontrato altri allenatori, piuttosto bisogna fare meglio perché la squadra è forte, è questo che ci siamo detti con Iachini. Non mi è piaciuto domenica il modo in cui ci siamo fatti rimontare''.

La fiducia confermata all'attuale tecnico suona anche come un messaggio ai giocatori in attesa che lo stesso Commisso lo faccia direttamente nel confronto in programma in settimana: ''Devono sapere che qui siamo uniti e lavoriamo tutti assieme per lo stesso obiettivo, la gente a Firenze vuole vedere far meglio rispetto alle ultime gare''. Il patron viola, che tornerà negli Stati Uniti la prossima settimana, ha infine escluso che la partita di domenica al Franchi contro l'Udinese possa essere decisiva per Iachini: ''Io non faccio ultimatum'' ha tagliato corto prima di raggiungere il centro sportivo per seguire l'allenamento della squadra tornata in campo dopo un giorno di riposo. (ANSA).