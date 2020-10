Danneggiata lapide vittime ultimo delitto del Mostro di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - Danneggiata la lapide che ricorda le vittime dell'ultimo duplice omicidio del cosiddetto mostro di Firenze, avvenuto a Scoperti l'8 settembre 1985. Lo rendono noto i carabinieri, intervenuti sul posto.

La lapide, in francese come la nazionalità delle due vittime, era stata collocata lo scorso 4 settembre nella piazzola degil Scoperti dove fu uccisa la coppia di fidanzati coppia di fidanzati Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, 36 e 25 anni. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di San Casciano in Val di Pesa hanno eseguito i rilievi tecnici. Indagini in corso. (ANSA).