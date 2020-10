Covid, Nardella, stop sosta persone in alcune piazze centro

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - "Oggi abbiamo tenuto il Comitato metropolitano con la prefetta e i 42 sindaci della Metrocittà di Firenze. Abbiamo stabilito i criteri, condivideremo con Asl e prefettura gli interventi, domani avremo il Cosp e porterò una lista di aree dove poter vietare la sosta delle persone per evitare gli assembramenti: saranno aree nel centro storico, anche molto famose, tipiche della movida, come piazza della Repubblica, piazza Strozzi e S.Ambrogio. Ci sarà divieto di stazionamento". Così il sindaco di Firenze Dario Nardella alla trasmissione 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1. "Manterremo il contingentamento di piazza S.Spirito - ha aggiunto Nardella -. E' ovvio che ci vogliono gli agenti: vedremo qual è la disponibilità delle forze dell'ordine per capire in quali aree effettivamente possiamo applicare questi limiti. E' inutile imporre queste regole se non siamo in grado di rispettarle con i controlli". (ANSA).