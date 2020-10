Coronavirus: Toscana, + 812 casi, positivi 11 test su 100

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - In calo la crescita dei casi in Toscana a fronte di un numero maggiore di tamponi: nelle ultime 24 ore sono stati 812 i nuovi casi (+ 3,45) su 7.359 persone sottoposte ad esami (esclusi i tamponi di controllo) rispetto ai 986 contagi a fronte di 7.178 test di ieri. Dalla Regione si rileva anche che 11 tamponi ogni 100 effettuati sono risultati positivi ai controlli delle ultime ventiquattro ore, una percentuale un po' più bassa sempre rispetto a ieri quando era stata pari al 13,7 %. L'età media dei nuovi contagiati è di 41 anni. Da inizio pandemia in Toscana ci sono I malati da Covid-19 al momento sono 11.546, ma solo 547 sono ricoverati in ospedale.

Si registrano anche 2 decessi, un uomo e una donna, età media 86,5 anni, delle province di Firenze e Livorno. Dall'inizio dell'emergenza in nove mesi in Toscana sono stati registrati 24.600 casi. I morti sono stati 1208. La crescita dei casi ha portato la Toscana da oggi al nono posto in Italia per numero di contagi rispetto alla popolazione: fino a ieri erano decima.

Le persone che in questo momento risultano affette da virus salgono a 11.546, più 6,4 per cento. Di questi 547 sono ricoverate in ospedale (36 in più) di cui 72 in terapia intensiva, con una crescita rispetto a ieri di 10 pazienti. La stragrande maggioranza - 10.999 positivi - si trova a casa o in alberghi sanitari, perché priva di sintomi o comunque in condizioni tali da non richiedere particolari cure ospedaliere. Crescono anche i guariti (dell'1 per cento) e raggiungono quota 11.846: il 48,2 per cento di tutti i casi positivi accertati in nove mesi dalla comparsa della pandemia in Toscana. Ci sono anche 18.175 toscani (1.343 in più rispetto a ieri, più 8 %) isolati al proprio domicilio, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).