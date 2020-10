Scontro tra auto a Pistoia, due morti e due feriti

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Incidente mortale, ieri sera poco dopo le 21, alla periferia di Pistoia. Nello scontro tra due auto, le cui cause sono in corso di accertamento, sono morti un 67enne e un 83enne: quest'ultimo è don Pietro Vannelli, parroco di San Biagio in Cascheri, deceduto in ospedale. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. L'incidente è avvenuto sulla variante di Spazzavento. Sul posto sono intervenuti una automedica e quattro ambulanze, con i vigili del fuoco del comando di Pistoia che hanno estratto le quattro persone dalle vetture coinvolte. Sul posto anche municipale, che sta svolgendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente, polizia e carabinieri. (ANSA).