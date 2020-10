Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - Più casi e meno tamponi, e purtroppo 12 decessi: è il bollettino odierno sull'andamento della pandemia in Toscana. In particolare sono 986 i nuovi casi - età media 43 anni circa - nelle ultime ventiquattro ore registrati in Toscana che portano il numero complessivo delle persone al momento ammalate a quota 10.851, pari a +8,7 per cento rispetto a ieri. In totale effettuati nelle ultime 24 ore 10.557 tamponi: ieri erano stati 13.380. I pazienti deceduti sono sei uomini e sei donne età media 87 anni, che portano a 1.206 il numero dei decessi da febbraio. Su 10.851 persone malate, la quasi totalità, 10.340, si trova in isolamento a casa, "solo 511 sono comunque ricoverati in ospedale, nei reparti Covid, 71 in più rispetto a ieri", spiega la Regione: di questi 62 sono in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri.

Intanto, sul nuovo Dpcm, è intervenuto tra gli altri il sindaco di Firenze Dario Nardella spiegando: "Noi ci prendiamo responsabilità ogni giorno. Il problema di questo Dpcm è che la norma che prevede la chiusura di piazze e strade non indica nulla sulle modalità, sui controlli, sulle responsabilità. Dopo sei mesi di esperienza sul fronte del Covid siamo sorpresi che si introduca una misura così generica. Si dica con chiarezza con quali modalità noi possiamo chiudere piazze e strade, si dica ai prefetti di supportare al massimo i sindaci. Un sindaco da solo non può usare questi strumenti". Per domani lo stesso sindaco ha annunciato che ci sarà il comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura, "perché queste cose non si possono assumere in modo solitario. Dobbiamo decidere insieme, se poi nel frattempo dal Governo arrivano indicazioni più chiare noi saremo più contenti".

Crescono infine anche in Toscana i casi nelle rsa: è di oggi la notizia di un focolaio in una struttura a Calenzano (Firenze), con 19 ospiti e 7 operatori positivi e di un caso tra i degenti in una residenza di Montaione. (ANSA).